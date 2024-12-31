Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения об условиях развода

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных тяжб смогли договориться об условиях завершения своего бракоразводного процесса, сообщил в понедельник журнал People.

По его сведениям, бумаги о разводе были подписаны бывшими мужем и женой 30 декабря. "Анджелина измотана, но чувствует облегчение, что это завершилось", - приводит издание слова адвоката Джоли Джеймса Саймона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году во Франции после нескольких лет отношений, однако уже в 2016 году актриса подала на развод. Их брак формально был прекращен в 2019 году, однако пара до настоящего времени не могла согласовать условия раздела имущества, а также опеки над шестью детьми, троих из которых они усыновили. Одним из спорных активов был виноградник "Шато Мираваль" в Провансе, который пара купила еще в 2008 году. Впоследствии стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей по обращению с этим активом.

Между тем Associated Press указывает, что достигнутое соглашение должен будет одобрить суд, детали сделки между актерами пока не разглашаются.