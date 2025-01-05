Николь Кидман раскрыла секрет счастливого брака

Голливудская актриса Николь Кидман в интервью журналу W Magazine раскрыла секрет счастливого брака с австралийским певцом Китом Урбаном.

"Я слышу, как Кит поет в душе, и я слышу, как рождаются его новые песни. У нас есть двойной душ. Двойной душ: ключ к успешному браку. Раздельные туалеты и двойной душ!" - рассказала актриса.

Как передает Day.Az, Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом. Кидман признавалась в интервью, что тяжело переживала разлуку. Позже звезде удалось на некоторое время возобновить общение с Изабеллой, но Коннор отказался идти "на мировую".