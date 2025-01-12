Звезде «300 спартанцев» пришлось сниматься в новом фильме с серьезной травмой

Звезда фильма "300 спартанцев" Джерард Батлер получил серьезную травму на съемках новой картины "Охота на воров 2: пантера". Об этом 55-летний британский артист рассказал в интервью Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам актера, перед съемками он перенес тяжелую операцию, через некоторое время после которой полностью порвал крестообразную связку в колене. "Я был не в лучшей форме, а это был требовавший хорошей физической формы фильм. У меня не было возможности сделать операцию на крестообразной связке, поэтому пришлось сниматься с травмой. Это было довольно больно", - признался Батлер.

Прошедшие съемки артист назвал кошмаром и добавил, что позитивных сторон в такой работе найти не может. Всего за свою жизнь и карьеру Батлер перенес несколько серьезных травм. Так, в январе 2023 года в программе "Поздно ночью" с Сетом Майерсом он рассказал, как случайно обжег глаза, нос и горло фосфорной кислотой, играя пилота в фильме "Крушение".