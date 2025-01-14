Канье Уэст боится возвращаться в США

Известный американский рэпер Канье Уэст путешествует по миру и отказывается возвращаться в США, поскольку боится быть втянутым в судебное разбирательство против продюсера P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Уэст предполагает, что его могут вызвать на суд в качестве свидетеля, так как он на протяжении долгих лет дружил с Комбсом. Исполнители прекратили общение в 2019 году, когда Уэст появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter (в переводе с английского "Жизни белых важны").