https://news.day.az/showbiz/1722849.html Канье Уэст боится возвращаться в США Известный американский рэпер Канье Уэст путешествует по миру и отказывается возвращаться в США, поскольку боится быть втянутым в судебное разбирательство против продюсера P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс). Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
Канье Уэст боится возвращаться в США
Известный американский рэпер Канье Уэст путешествует по миру и отказывается возвращаться в США, поскольку боится быть втянутым в судебное разбирательство против продюсера P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс).
Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
Уэст предполагает, что его могут вызвать на суд в качестве свидетеля, так как он на протяжении долгих лет дружил с Комбсом. Исполнители прекратили общение в 2019 году, когда Уэст появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter (в переводе с английского "Жизни белых важны").
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре