https://news.day.az/showbiz/1732619.html Жерар Депардье стал фигурантом расследования Французский и российский актер Жерар Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами во Франции. Об этом сообщает издание Mediapart, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Жерар Депардье стал фигурантом расследования
Французский и российский актер Жерар Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами во Франции. Об этом сообщает издание Mediapart, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, с февраля 2024 года в отношении Депардье ведется предварительное расследование по факту налогового мошенничества и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Правоохранители Франции подозревают артиста в фиктивной регистрации по месту жительства в Бельгии с 2013 года с целью уклонения от уплаты налогов в своей родной стране.
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