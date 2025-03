Голливудская актриса родила долгожданную дочь

38-летняя актриса и модель Меган Фокс в четвертый раз стала мамой.

Как передает Day.Az, об этом сообщил отец ее новорожденной дочери, рэпер Machine Gun Kelly, опубликовав в Instagram черно-белое видео, где держит руку девочки.

"Она наконец-то здесь!! наше маленькое небесное семя", - подписал пост артист.

Он добавил, что "сочинил партитуру" рождения своей маленькой девочки с Трэвисом Бейкером, Big Slim, Truck Norris, No Love for the Middle Child и Shaan Singh.

Хотя артист не раскрыл имени ребенка, Колсон Бейкер (настоящее имя певца) подробно рассказал, что она "родилась в 432 HZ", и что ее появление на свет было "эпическим путешествием". Вибрации, создаваемые музыкой с частотой 432 Гц, как полагают, оказывают успокаивающее действие на нервную систему, уменьшают физический дискомфорт и расслабляют мышечное напряжение.