Холли Берри столкнулась с неудобствами в Каннах

Американская актриса Холли Берри столкнулась с неудобствами на открытии Каннского кинофестиваля из-за нового дресс-кода. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

58-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в черно-белом полосатом платье в пол без декольте и разрезов. По словам гостьи мероприятия, ей пришлось в последний момент сменить образ, поскольку звезд призвали отказаться от откровенных нарядов и платьев с длинным шлейфом на фестивале.

"Я должна была появиться в прекрасном платье авторства индийского дизайнера Гаурава Гупты, но я не смогла надеть его из-за большого шлейфа, - пояснила актриса. - Мне пришлось сделать резкий поворот. Но я согласна с новыми правилами по поводу оголяющих тело образов".