https://news.day.az/showbiz/1753399.html На Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке в Каннах На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке в Каннах
На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
36-летняя Стоун вышла к фотографам перед премьерой нового фильма Ари Астера "Эддингтон", где сыграла с Хоакином Фениксом, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом.
Когда звезды позировали на красной дорожке, Стоун атаковала пчела. Батлер и Паскаль отгоняли насекомое, пока актриса, хохоча, уворачивалась.
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