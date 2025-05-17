На Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке в Каннах

На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

36-летняя Стоун вышла к фотографам перед премьерой нового фильма Ари Астера "Эддингтон", где сыграла с Хоакином Фениксом, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом.

Когда звезды позировали на красной дорожке, Стоун атаковала пчела. Батлер и Паскаль отгоняли насекомое, пока актриса, хохоча, уворачивалась.