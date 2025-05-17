На Каннском фестивале впервые «отменили» этого актера

Впервые в истории Каннского кинофестиваля руководство запретило актеру выходить на красную дорожку премьеры из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На Каннском фестивале "отменили" французского актера Тео Наварро-Мусси. Президент фестиваля Тьерри Фремо вместе с продюсерами фильма запретил артисту приходить на премьеру фильма "Дело 137", где он сыграл второстепенную роль.

33-летний Наварро-Мусси сыграл второстепенную роль в картине, которая вошла в основную программу фестиваля.

Три бывших партнерши обвиняли актера в изнасиловании, физическом и психологическом насилии. Они рассказывали, что инциденты произошли в 2018, 2019 и 2020 годах. Дело против Наварро-Мусси прекратили в апреле 2025 года из‑за отсутствия доказательств, однако истицы пообещали подать апелляцию.

"Руководство Каннского кинофестиваля внятно заявило, что не будет освещать деятельность людей, подозреваемых в сексуализированном насилии", - мотивировали свое решение продюсеры фильма.