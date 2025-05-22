Селена Гомес публично поддержала жену Джастина Бибера

Певица и актриса Селена Гомес публично поддержала жену певца Джастина Бибера, Хейли. Об этом сообщает издание Elle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты обратили внимание, что Селена Гомес поставила лайк под постом в Instagram, в котором сообщается о запуске бьюти-бренда Хейли Бибер в сети магазинов Sephora. Певица также выложила публикацию с надписью: "Ты знаешь, кто ты, и я восхищаюсь тобой". Хотя поп-исполнительница не назвала имя жены Джастина Бибера, интернет-пользователи посчитали, что она поддержала модель.

20 мая журнал Vogue представил в соцсетях свою новую обложку с моделью Хейли Бибер. После этого Джастин Бибер опубликовал пост, в котором вспомнил, как однажды во время конфликта с супругой заявил, что она никогда не станет героиней Vogue.

"Это напомнило мне, как мы с Хейли сильно поссорились. Я сказал ей тогда, что она никогда не будет на обложке Vogue. Я знаю, это так подло. Я чувствовал себя так, будто меня не уважают, поэтому посчитал, что должен отомстить..." - признался певец.

Артист пожалел о своем высказывании и попросил прощения у жены.

Однако интернет-пользователи резко отреагировали на заявление Джастина Бибера и стали его критиковать в комментариях. В итоге певец удалил пост.