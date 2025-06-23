https://news.day.az/showbiz/1762844.html Селена Гомес кардинально сменила имидж Певица и актриса Селена Гомес кардинально сменила имидж. Знаменитость показала фотографию с преображением в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 32-летняя Селена Гомес позировала с отрезанной челкой и небрежной укладкой.
Селена Гомес кардинально сменила имидж
Певица и актриса Селена Гомес кардинально сменила имидж. Знаменитость показала фотографию с преображением в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
32-летняя Селена Гомес позировала с отрезанной челкой и небрежной укладкой. Певица была запечатлена в белом халате с ярким макияжем с коричневыми стрелками, розовыми румянами и оранжевой помадой.
12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке "маркиз".
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