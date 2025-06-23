Певица и актриса Селена Гомес кардинально сменила имидж. Знаменитость показала фотографию с преображением в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

32-летняя Селена Гомес позировала с отрезанной челкой и небрежной укладкой. Певица была запечатлена в белом халате с ярким макияжем с коричневыми стрелками, розовыми румянами и оранжевой помадой.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке "маркиз".