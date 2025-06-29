https://news.day.az/showbiz/1764073.html Раскрыты претенденты на роль Джеймса Бонда На роль Джеймса Бонда ищут актера до 30 лет, сообщает Variety со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. В частности, рассматриваются Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон.
Раскрыты претенденты на роль Джеймса Бонда
На роль Джеймса Бонда ищут актера до 30 лет, сообщает Variety со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В частности, рассматриваются Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон. Как отмечает издание, до этого ходили слухи, что роль британского шпиона могут сыграть Аарон Тейлор-Джонсон или Генри Кавилл, но они старше, чем желаемый продюсерами возраст. Сам фильм, по данным Variety, может выйти в 2028 году, но не раньше.
Кроме того, издание отмечает, что первоначально Amazon рассматривал кандидатуру Кристофера Нолана в качестве потенциального режиссера фильма, но в итоге студия и продюсеры остановились на Дени Вильневе.
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