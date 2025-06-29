Шарлиз Терон раскритиковала приложения для знакомств

Актриса Шарлиз Терон призналась в беседе с шоуменом Энди Коэном, что разочаровалась в приложениях для знакомств. 49-летнюю американскую артистку цитирует People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она раскритиковала дейтинговые приложения и сайты за то, что люди редко рассказывают правду о себе.

"Друг зарегистрировал меня там, и я сходила на два свидания. Но там у каждого парня есть фотография с фестиваля "Burning Man". И все они [в описаниях] - гендиректора ничего", - делится опытом звезда "Взрывной блондинки".

Кроме того, продолжила Терон, все мужчины пишут, что увлекаются фитнесом.

"А потом встречаешься с ними, а они совсем другие. И я прямо говорю: "Ну и зачем ты притворялся?" Нет, мне такое не нравится", - заключила актриса.