Дочь Моники Беллуччи в корсетном платье дефилировала на показе в Версале

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, вышла на подиум в корсетном платье.

Как передает Day.Az, фото опубликованы в Instagram.

20-летняя Дева Кассель приняла участие в показе бренда Jacquemus, который прошел 29 июня в Версале. Модель дефилировала на шоу в черно-белом платье, состоящем из корсета и объемной юбки. Образ манекенщицы завершили светлые туфли. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето".