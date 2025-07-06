У культового мультсериала Cyberpunk Edgerunners появится продолжение

Компании CD Projekt RED и Studio Trigger официально анонсировали второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, созданного по вселенной видеоигры Cyberpunk 2077.

Как передает Day.Az, проект был представлен в ходе фестиваля Anime Expo, где было подтверждено, что проект уже запущен в производство.

Продолжение представит зрителям новую самостоятельную историю, посвященную темам мести и искупления во вселенной Cyberpunk 2077, и будет состоять из десяти эпизодов. Создатели подчеркнули, что сюжет не будет связан с главным героем первого сезона Дэвидом Мартинесом, что подтверждает и представленный тизер с фразой: "Дэвид Мартинес умер, но Найт-Сити продолжает жить".

Ожидается, что по тону шоу будет более мрачным и тяжелым. За постановку второго сезона отвечает Кай Икараси, срежиссировавший один из самых запоминающихся эпизодов первого сезона. К работе над сценарием вернется Бартош Штыбор, автор комиксов по вселенной Cyberpunk и лауреат престижной премии "Хьюго".

Точные сроки релиза проекта пока не называются.