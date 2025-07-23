Селена Гомес показала праздничный торт со свечами-огурцами

Селена Гомес позировала с зеленым десертом в виде сердца, украшенном свечами в форме соленых огурцов. Певица стояла перед камерой в черном топе на завязках и синих джинсах с белым ремнем.

Под снимком актриса сообщила о запуске благотворительного проекта Rare Impact Fund's Giving Circle, целью которого будет расширение доступа молодежи к поддержке психического здоровья посредством коллективных пожертвований.

До этого Селена Гомес отпраздновала 33-летие. Она организовала вечеринку в стиле 1970-х, куда пригласила своих звездных друзей, в том числе певицу Тейлор Свифт. Для мероприятия актриса выбрала комбинезон Nadine Merabi с декольте, украшенный пайетками, укороченную шубу, серьги-кольца и ожерелье. Визажист сделал исполнительнице макияж с угольно-черными стрелками, румянами и помадой, а стилист уложил волосы в локоны.