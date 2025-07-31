Носок Майкла Джексона с концерта 1997 года продан за 6200 евро

Вышитый кристаллами носок, который Майкл Джексон надевал во время концерта в Ницце в 1997 году, был продан на аукционе во Франции в среду за 6 200 евро. Носок, описанный организаторами как "культовый предмет", стал частью распродажи музыкальных памятных вещей.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа, один из техников нашел носок, выброшенный возле гримерки Джексона после концерта в южном городе Ним.

Король поп-музыки носил белые спортивные носки, украшенные стразами, во время своего мирового турне HIStory World Tour в 1997 году.

Джексона можно увидеть в них в клипах, где он исполняет свой хит Billie Jean.

Спустя десятилетия белоснежный предмет одежды покрылся пятнами, а украшающие его стразы пожелтели.

Первоначально выставленный на продажу в июне, этот предмет не нашел покупателя. При стартовой цене в 2 500 евро его первоначальная стоимость оценивалась в 3000-4000 евро.