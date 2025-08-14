Бывший жених Меган Фокс ответил на слухи о романе с Сидни Суини

Бывший жених актрисы Меган Фокс, рэпер Machine Gun Kelly, отказался обсуждать слухи о романе с Сидни Суини. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Machine Gun Kelly появился на шоу Watch What Happens Live, где ведущий задавал ему вопросы поклонников. Один из фанатов по имени Кайл поинтересовался, встречается ли рэпер с актрисой. Исполнитель неожиданно отреагировал на вопрос, попросив закрыть тему.

"Кайл, заткнись, чувак", - заявил Machine Gun Kelly, рассмешив гостей студии.

В мае Сидни Суини заподозрили в романе с экс-женихом артистки Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци заметили их на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club, которое прошло в Лас-Вегасе. Знаменитостей засняли, когда они обнимались на мероприятии. По информации журналистов, актриса и рэпер также разговаривали и смеялись. Там же Сидни Суини пообщалась с актером Патриком Шварценеггером.

В конце марта стало известно, что актриса приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за "серьезных проблем" в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы артистки.