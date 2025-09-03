https://news.day.az/showbiz/1778039.html Звезда оригинального «Гарри Поттера» вернется к своей роли в ремейке Актер Уорвик Дэвис, известный по роли одного из преподавателей в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от HBO, который сейчас активно снимается. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Звезда оригинального «Гарри Поттера» вернется к своей роли в ремейке
Актер Уорвик Дэвис, известный по роли одного из преподавателей в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от HBO, который сейчас активно снимается. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в грядущей новой экранизации книг "Гарри Поттер". Отмечается также, что на данный момент он стал единственным актером из оригинальных фильмов, который появится в новой версии приключений юного волшебника.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре