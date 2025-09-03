Звезда оригинального «Гарри Поттера» вернется к своей роли в ремейке

Актер Уорвик Дэвис, известный по роли одного из преподавателей в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от HBO, который сейчас активно снимается. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в грядущей новой экранизации книг "Гарри Поттер". Отмечается также, что на данный момент он стал единственным актером из оригинальных фильмов, который появится в новой версии приключений юного волшебника.