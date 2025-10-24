Деми Мур рассказала о нетипичной работе, которой занималась в 14 лет

Голливудская актриса Деми Мур в интервью журналу Glamour рассказала, что работает с 14 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Моим первым местом работы было коллекторское агентство, где я постоянно разговаривала по телефону. Мне пришлось звонить людям, которые не оплатили счета. А поскольку у меня был такой низкий и глубокий голос, они не знали, что мне всего 14 лет", - поделилась Мур.

По ее словам, после этого актриса работала секретарем на студии 20th Century Fox у продюсера Аарона Спеллинга. Знаменитость призналась, что работа в этом месте вдохновляла ее.

"Это было очень умиротворяюще. Возможность посмотреть на все со стороны и сказать: "Это не та позиция, на которой я собираюсь оставаться". У меня были гораздо более масштабные планы", - вспоминала артистка.