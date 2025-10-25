Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила человека

Американская певица Бритни Спирс села за руль в состоянии алкогольного опьянения чуть не сбила свою подругу. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что исполнительница села за руль своего черного BMW после того, как провела время в ресторане. "Поездка Спирс - около пяти миль по шоссе до ее особняка в Таузенд-Оукс - быстро превратилась в опасное приключение", - говорится в материале.

По данным источника, на некоторых участках дороги певица ехала впритык к другим транспортным средствам, съезжала с дороги и выезжала на встречную полосу, несколько раз подвергая себя опасности столкновения с встречными автомобилями.

Газета пишет, что, добравшись до дома, певица не сразу смогла попасть внутрь, так как долго пыталась ввести код от ворот.

Предположительно, поведение артистки связано с сильным стрессом, вызванным выходом скандальных мемуаров ее бывшего мужа Кевина Флайдерлайна.