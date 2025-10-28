https://news.day.az/showbiz/1791272.html Звезда «Эйфории» кардинально сменила имидж Звезда "Эйфории" Сидни Суини кардинально сменила имидж. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Page Six. Сидни Суини посетила показе фильма "Кристи", в котором сыграла бывшую профессиональную боксершу Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе на кинофестивале AFI.
Сидни Суини посетила показе фильма "Кристи", в котором сыграла бывшую профессиональную боксершу Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе на кинофестивале AFI. Актриса продемонстрировала на премьере новую короткую стрижку.
Звезда "Эйфории" позировала перед камерами в нежно-розовом кружевном платье с глубоким декольте, которое дополнила кольцом. Ей сделали макияж с темно-розовыми тенями, тушью и блеском для губ.
