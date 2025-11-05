Внешность 58-летней Николь Кидман на съемках раскритиковали

Внешность австралийской актрисы Николь Кидман на съемках в США раскритиковали в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

58-летняя артистка была запечатлена в расклешенной юбке молочного оттенка и вязаном кардигане в тон. При этом в руках она держала сложенный пиджак. В качестве обуви звезда выбрала туфли-лодочки на каблуке.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. "Была великой актрисой. Прибегая к косметическим средствам, превращающим лицо в маску, вы сводите на нет одно из важнейших актерских качеств - способность выражать эмоции с помощью лицевых мышц", "Еще одно некогда красивое лицо, испорченное слишком большим количеством процедур", "Никакие процедуры не могут избавить от морщин на шее и руках", "Она зашла слишком далеко в своих косметических процедурах. Из-за них она выглядит суровой и зловещей", - высказались они.