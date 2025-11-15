Бред Питт впервые за долгое время вышел на публику с возлюбленной

Актер Бред Питт появился на публике с девушкой Инес де Рамон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

Пара пришла поздравить Джорджа Клуни с премьерой его нового фильма "Джей Келли". Актер вышел на публику в зеленых джинсах и худи, а Инес де Рамон надела облегающее бежевое платье. Образ дополнила сумка Chanel.

Недавно Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма "Одинокие волки", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.