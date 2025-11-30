Наталия Орейро раскрыла секрет похудения на 30 кг после родов

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро раскрыла секрет похудения на 30 килограммов после родов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала в интервью российской журналистке и блогерше Надежде Стрелец.

48-летняя звезда "Дикого ангела" призналась, что сбросить лишний вес ей удалось благодаря длительному грудному вскармливанию и спорту. По ее словам, она не худела стремительно и весь процесс у нее занял около года.

"У меня была возможность почти три года кормить сына грудью. И я думаю, это и помогло мне вернуться к своему весу. И, конечно, спорт: вернулась к упражнениям, каталась на велосипеде", - рассказала знаменитость и уточнила, что во время грудного вскармливания не прибегала к диетам.