Том Хэнкс сыграет Авраама Линкольна в экранизации известного романа

Том Хэнкс сыграет роль Авраама Линкольна в грядущей экранизации романа Джорджа Сондерса "Линкольн в бардо". Картина обещает удивить зрителей необычным сочетанием покадровой анимации и игрового формата.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом пишет Deadline.

Действие книги, получившей Букеровскую премию в 2017 году и вошедшей в список лучших произведений по версии New York Times, разворачивается в 1862‑м. В центре сюжета - глубокие переживания президента США после смерти его 11‑летнего сына. Сондерс переплетает историю с магическими элементами и черным юмором.

Съемки пройдут в Лондоне. За режиссуру и продюсирование ленты отвечает Дьюк Джонсон, известный по работе над мультфильмом "Аномализа". Сценарий напишет сам Джордж Сондерс, а Том Хэнкс помимо главной роли получил звание продюсера проекта.

Том Хэнкс. Кадр из фильма "Форрест Гамп" (Forrest Gump)

Интересно, что в 2026 году актера также ждет работа над продолжением военной драмы "Грейхаунд". В Сиднее Хэнкс вернется к роли капитана Краузе.