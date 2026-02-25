Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в новом фильме

На просторах Интернета очень давно обсуждают схожесть Лили Коллинз и Одри Хепберн. И вот, Лили сыграет ее в новом фильме.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом пишет Variety.

Фильм - не просто байопик, а история о том, как создавалась культовая картина "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли. Более того, основой для съемок будет книга Сэма Уоссона - "Пятая авеню, 5 часов утра: Одри Хепберн, "Завтрак у Тиффани", "Рассвет современной женщины".

Коллинз не только сыграет роль Одри, но и выступит в качестве продюсера проекта. Алена Смит, наиболее известная по сериалу "Дикинсон", напишет сценарий. Однако режиссер еще не определен.

Сама Лили написала: "После почти 10 лет восхищения Одри, я наконец-то могу поделиться этим. Слова никак не могут описать мои чувства".

Актрису и правда давно и часто сравнивают с Одри Хепберн. Поклонники писали, что, если появится возможность, Лили обязана исполнить роль Одри. Так и получилось.