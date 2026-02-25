Звезда «Белого лотоса» исполнит роль Джейн Эйр в новой экранизации

Актриса известная своими ролями в сериалах "Белый лотос" и "Половое воспитание" Эйми Лу Вуд исполнит культовую роль в новой адаптации книги "Джейн Эйр".

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом сообщает Deadline.

Фильм будет снят по одноименному роману Шарлотты Бронте: сирота, которая находится в поисках любви, независимости и социального равенства в Англии XIX века. Поэтому многие считают, что Эйми отлично подходит на эту роль, опережавшую свое время и по характеру героини, и по темам, которые поднимались в произведении.

"Джейн Эйр" создает британская студия Working Title, а сценарий пишет Мириам Батти - автор знаменитого сериала "Наследники", однако имя режиссера еще не раскрыто.

Роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" экранизировали более 20 раз, начиная с 1910 года. Однако одними из самых популярных адаптаций считаются проекты с Джоан Фонтейн в 1943 году, с Зилой Кларк в 1983 году, с Рут Уилсон в 2006 году и наиболее современная версия с Васиковска в 2011 году.

Кадр из фильма "Джейн Эйр" (Jane Eyre, США, Великобритания, 2011)

Сейчас в Голливуде снова тренд на экранизации романов XIX века, ведь в феврале вышла адаптация "Грозового перевала" с Марго Робби в главной роли, в 2026 году ожидается премьера мини-сериала "Гордость и предубеждение". А также фильм "Чувство и чувствительность" с Дейзи Эдгар-Джонс должен в скором времени появится на больших экранах.

Актриса является одной из восходящих звезд современного мира кино - Эйми выиграла "Золотой глобус" и SAG за роль в третьем сезоне "Белого лотоса", а также была номинирована на "Эмми". Сейчас она участвует в таких проектах, как "Тревожные люди", где ее коллегой выступает Анджелина Джоли, и "Битлз" - там Эйми исполнит роль жены Джорджа Харрисона.