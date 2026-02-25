Бурак Озчивит удивил неожиданным применением ножниц

Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал, что всегда носит с собой в сумке личные ножницы. Неожиданным признанием он поделился в шоу Aleko in my bag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам телезвезды, он уже 20 лет стрижет себя самостоятельно. Звезда "Черной любви" и "Великолепного века" подчеркнул, что привычка появилась еще в юности, а со временем применение своих инструментов стало для него ритуалом.

"Я окончил факультет искусств и, по сути, это для меня все стороны творчества. Стрижка ничем не отличается от написания картин. Я, кстати, и картины пишу. Для меня ножницы и кисть - это одно и то же", - отметил секс-символ и вызвал удивление у ведущего шоу.