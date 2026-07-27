Эмма Робертс вышла замуж за Коди Джона

Голливудская актриса Эмма Робертс вышла замуж за возлюбленного и коллегу Коди Джона. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25 июля Эмма Робертс и Коди Джон обменялись клятвами в любви и верности на церемонии в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Невеста появилась на публике в белом облегающем макси-платье Monique Lhuillier со шлейфом и драпировкой и фате. К алтарю она шла в сопровождении сына Роудса. Артист предпочел белую рубашку и коричневый брючный костюм.

Пара пригласила на свадьбу только друзей и родственников. Среди гостей была замечена тетя актрисы Джулия Робертс.

О романе знаменитостей стало известно в октябре 2022 года, они познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения актрисы, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений. В 2024-м они обручились.

Сыну Эммы Робертс пять лет, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда, а в январе 2022 года стало известно, что звезда рассталась с отцом ребенка.