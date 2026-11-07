Умер оскароносный режиссер Себастьян Лелио

Известный чилийский кинорежиссер Себастьян Лелио умер в возрасте 52 лет. Об этом 6 ноября сообщает телеканал TVN, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На данный момент подробности о причине смерти не сообщаются.

Режиссер в 2017 году был награжден премией "Оскар" за фильм "Фантастическая женщина" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Лента стала второй чилийской картиной, получившей награду Американской киноакадемии (после короткометражного анимационного фильма "История медведя", 2016 г.). Кроме того, "Фантастическая женщина" получила премию "Гойя" в номинации "Лучший иберо-американский фильм" на 32-й церемонии вручения этой награды.

Себастьян Лелио родился 8 марта 1974 года в аргентинской Мендосе. Его отец был аргентинцем, а мать - чилийкой. Когда будущему режиссеру было два года, его семья переехала в чилийский город Винья-дель-Мар. Спустя годы он начал изучать журналистику в Университете Андреса Бельо, но впоследствии переключился на кинематограф, продолжив обучение в Университете ARCIS. С того времени Лелио построил карьеру режиссера, работая над короткометражными и полнометражными фильмами, а также музыкальными клипами.