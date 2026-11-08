Жена Джастина Бибера рассказала о расстройстве после рождения сына

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер рассказала о расстройстве после рождения сына. Интервью на данную тему опубликовано на сайте WWD, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летняя манекенщица призналась, что после появления на свет ребенка столкнулась с тяжелой формой ПМС - предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР). Данное состояние сопровождается резкими перепадами настроения, тревожностью и депрессивным состоянием.

Бибер подчеркнула, что о данном расстройстве говорят слишком мало, однако справляться с трудностями ей помогают разговоры с другими женщинами. "Когда мы можем понять друг друга и обсудить общую проблему, это действительно помогает почувствовать себя менее одинокой", - призналась звезда.

Кроме того, модель призналась, что от ПМС страдает ее сестра. "У меня много подруг, которые борются с эндометриозом, со многими другими недугами и очень специфическими проблемами женского здоровья. Как женщина, я расстроена недостатком исследований, недостатком осведомленности, отсутствием определенных дискуссий на эту тему", - заключила она.