Супермодель Тайра Бэнкс объявила о расставании с возлюбленным Луи Беланже-Мартеном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает PageSix.

Тайра Бэнкс заявила, что бросила бизнесмен из Канады.

"Я поняла, что никогда не поздно начать все сначала. Мне 52 года, я одинокая женщина, я не замужем, и, честно говоря, я уже махнула на это рукой. Думала: у меня есть мама, есть сын - и мне этого достаточно", - поделилась Бэнкс.