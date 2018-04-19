Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию - ФОТО

Американская актриса Шарлиз Терон рассказала о том, как набирала вес для роли. Интервью опубликовано на Entertainment Tonight, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

42-летней артистке пришлось набрать более 20 килограммов для участия в картине "Талли", режиссером которой выступил Джейсон Райтман. Терон играет изможденную мать троих детей.

"Я набрала около 50 фунтов для этого фильма. Я просто хотела почувствовать, что чувствовала эта женщина, и для меня это был способ сблизиться с героиней", - поделилась актриса. По ее словам, она столкнулась с сильной депрессией.

Терон также рассказала о своей диете. Для того чтобы набрать вес всего за три месяца, ей пришлось пить молочные коктейли и есть бургеры на завтрак, а по ночам есть макароны с сыром. "Поддерживать такой вес очень сложно", - посетовала артистка.

В 2003 году Шарлиз Терон пришлось измениться до неузнаваемости для роли в картине "Монстр". Тогда она набрала 14 килограммов и изуродовала лицо гримом. За эту роль актриса получила премию "Оскар".

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