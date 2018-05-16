Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

16 мая вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Министерство экономики: Пираллахинский промышленный парк обеспечит население качественным лекарством, Мастерство национальных наездников восхитило британскую аудиторию, Иностранцы смогут получить визу в аэропорту Баку через терминалы самообслуживания, Азербайджанский композитор выступит в Израиле и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.