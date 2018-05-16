Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews
16 мая 2018 11:03 138
16 мая вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Министерство экономики: Пираллахинский промышленный парк обеспечит население качественным лекарством, Мастерство национальных наездников восхитило британскую аудиторию, Иностранцы смогут получить визу в аэропорту Баку через терминалы самообслуживания, Азербайджанский композитор выступит в Израиле и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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