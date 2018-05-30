В Азербайджане объявлена война школьным болезням - ДЕТАЛИ

Здоровье молодого поколения - главный показатель здоровья нации. По состоянию здоровья детей и подростков можно судить об основных тенденциях здоровья населения страны в целом. А как известно, детское здоровье, если исключить фактор генетики и форс-мажорные ситуации, формируется по многим основным параметрам в школьные годы.

Такого мнения придерживаются специалисты, и это мнение подтверждается как реалиями, так и результатами научных исследований. По мнению ученых, образовательный процесс является мощным фактором воздействия на растущий организм, в процессе обучения происходит активное физическое и нравственное развитие детей и подростков. Поэтому не удивительно, что неправильная организация процесса образования способствует развитию у детей близорукости, сколиоза, астении, анемии, то есть заболеваний, получивших название "школьные болезни".

Актуальные вопросы борьбы со "школьными болезнями" обсуждались на прошедшей недавно в Баку научно-практической конференции "Здоровое образование - здоровая нация: деятельность, достижения, перспективы".

Речь о программа "Sağlam Təhsil - Sağlam Millət", реализующейся с 2014 года министерством образования в сотрудничестве с Азербайджанским медицинским университетом.

"Аксиомой является то, что к навыкам здорового образа жизни необходимо приучать именно в детском возрасте. Основная цель пилотного проекта "Sağlam Təhsil - Sağlam Millət" заключается в воспитании физически, психически, морально здорового гражданина, обладающего высоким интеллектуальным и творческим потенциалом", - сказал Day.Az руководитель медицинского блока проекта, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней АМУ Гусейн Габулов.

По его словам, "Sağlam Təhsil - Sağlam Millət" включает в себя множество передовых достижений мировой педагогической и медицинской науки. В настоящее время проект реализуется в более чем 30 школах Баку и Сумгайыта. Предварительные мониторинги здоровья школьников и опросы родителей показали эффективность проекта.

Как отметил наш собеседник, фундамент крепкого здоровья, как рядового человека, так и всей нации закладывается именно в детском возрасте. По подсчётам специалистов, большинство современных детей ведут сидячий образ жизни. Длительное пребывание в сидячем положении способно даже у детей увеличивать вероятность развития множества тяжелых заболеваний.

Профессор АМУ заметил, что в школе дети становятся не только умными и образованными, но нередко и менее здоровыми. По статистике, в среднем только у 3-4 процентов выпускников школ не обнаруживаются какие-либо отклонения в состоянии здоровья. Самыми распространенными проблемами, связанными со здоровьем школьников являются нарушения осанки, ухудшение зрения, заболевания желудка и заболевания нервной системы, отметил наш собеседник. А частые причины неправильной осанки - долгое и напряженное сидение за партой или компьютером, неправильное ношение рюкзака, недостаточная физическая активность.

По мнению врача, вместе с родителями детей ответственность за здоровье школьников ложится и на школу, где они проводят немалую часть активного времени.

В этом смысле инициатива министерства образования Азербайджана приобретает особое значение. Цель программы - наряду с усовершенствованием и новшествами непосредственно образовательного процесса, профилактика школьных болезней и создание для детей условий, позволяющих укреплять их здоровье и гармонично развиваться, подчеркнул Габулов. В программе используются апробированные здоровьесберегающие методики, успешно используемые в школах России, Европы, США и др. стран.

"Из многих полезных опций этой программы хотелось бы отметить одну, достаточно простую и вместе с тем эффективную новинку. Дело в том, что дети в классах "Sağlam Təhsil" уже не должны сидеть напряженно и сгорбившись целых 45 минут.

В классах "Sağlam Təhsil" созданы условия, при которых школьники начальных классов (самые большие непоседы) могут в течение урока через каждые 15 минут чередовать сидение за обычной партой и стояние за более высокой партой. Причём, парты сконструированы таким образом, что их возможно регулировать в соответствии с ростом каждого школьника, чем и достигается сохранение и укрепление правильной осанки школьника.

Давно доказано, что эффективность восприятия учебного материала снижается через 10-15 минут, поэтому перемена положения тела дает ребенку возможность восстановить внимание и повышает эффективность образовательного процесса. Таким образом, динамика образовательного процесса может явиться одним из факторов, способствующих эффективному восприятию учебного материала и, в тоже время служить профилактике различных заболеваний у детей в будущем", - подчеркнул Гусейн Габулов.

По его словам, наряду с проблемами в физическом здоровье, дефицит движений значительно снижает потенциальные возможности мозговых клеток ребенка. Убедительно и давно доказано, что сидячий образ жизни - фактор, снижающий доставку кислорода ко всем клеткам и тканям организма и, особенно, к такому чувствительному органу, как мозг. Дефицит кислорода и физических движений снижает синтез в мозговой ткани, так называемых нейротрансмиттеров (биологически активные химические вещества, задействованные в передаче информации между нервными клетками), определенная часть которых ответственна за развитие умственных способностей детей, сказал наш собеседник.

Профессор АМУ привел в пример исследования профессора Артура Крамера из Университета Иллинойс (США), которые показали, что дети, которые делали перед тестами по математике умеренные физические упражнения в течение 20 минут, заметно улучшали свои показатели. A.Kramer также показал, что у детей активных в процессе занятий мозговая деятельность выгодно отличалась от детей пассивных. У детей, выполняющих легкие физические упражнения, существенно активизировались центры головного мозга, ответственные за внимание, познавание, координацию действий и мысли, ответную реакцию.

А пару лет назад ученые из Департамента Интегративной Психологии Центра Нейронаук Университета Колорадо (США) доказали, что физическая активность с детства положительно влияет как на обмен веществ в организме, так и на работу иммунной системы и головного мозга на протяжении всей последующей жизни.

Сотни и тысячи аналогичных исследований, проведенных во всём мире, подтверждают, что оптимальная физическая активность способствует сохранению здоровья, психическому и интеллектуальному развитию населения. Этот важный в настоящее время вопрос особенно актуален для подрастающего поколения и нашей страны, считает профессор Габулов.

Интересный факт - в 2016 году учебный год в начальной школе Веллосито области Бай Ареа (Северная Калифорния, США) начался с необычной акции. Родители учеников вместе с преподавателями выдворили на улицу школьные парты. Вместо них классы получили парты новой конструкции - стоячие. Тогда считалось, что это первый подобный опыт в мире. Однако это не так, потому что в Азербайджане применение парт особой конструкции в рамках программы "Sağlam təhsil - sağlam millət" началось на два года раньше.

В сентябре 2014 года в 6 общеобразовательных школах Баку и Сумгайыта начали функционировать 15 первых "Классов здорового образования". В 2015-2016 учебном году количество школ с классами "Здорового образования" было увеличено до 34, а количество классов в них было 67. На данный момент проект осуществляется в 38 учебных заведениях Баку и Сумгайыта, общее количество классов "Здорового образования" составляет 168. В них обучаются более 3500 учеников.

Одним словом, борьба со "школьными болезнями" в Азербайджане началась и уже дает положительные результаты. Процесс это не простой и не скорый. Формирование здоровой нации - задача грандиозная и может быть решена только общими усилиями специалистов, государственных структур и общества.

Лейла Джавад