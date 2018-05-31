На приморском бульваре Баку откроется новый крупный развлекательный центр - ФОТО

Caspian Waterfront, крупный развлекательный центр в Приморском национальном парке в Баку, откроется в этом году, сообщил Тим Карран, директор дизайнерской компании Chapman Taylor, проектировавшей этот центр, передает сайт журнала об архитектуре CLAD.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам Каррана, центр площадью 120 тысяч квадратных метров разрабатывается как центр семейного отдыха. Ассортимент предлагаемых розничных и развлекательных услуг будет очень разнообразным, в центре будет создана очень приятная атмосфера для людей всех поколений, добавил директор.

Изначально Caspian Waterfront должен был стать крупным конгресс-центром, однако впоследствии его назначение было изменено. По задумке Chapman Taylor центр должен превратиться в один из символов Баку.

При создании дизайна компания вдохновлялась восьмиконечной звездой на гербе и национальном флаге Азербайджана.

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