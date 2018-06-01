При организации Центра Гейдара Алиева на бакинском бульваре проходит бесплатная акция для детей

Первого июня, во Всемирный день защиты детей, в бесплатной акции, организованной Центром Гейдара Алиева на Приморском бульваре, ожидается участие 20-25 тысяч человек, сказал в пятницу завотделом Управления Приморского бульвара Назим Меджидов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, помимо возможности бесплатного пользования различными аттракционами, в этом году для детей приглашены также два художника по face-art.

Напомним, что в рамках "Детского фестиваля", организуемого Центром Гейдара Алиева в связи со Всемирным днем защиты детей, в Приморском Национальном парке проходит акция для детей.

Так, сегодня с 10:00 до 13:00 для детей в возрасте до 16 лет бесплатны прогулки на трех детских поездах, каруселях, посещение двух автодромов, детского павильона, двух карнавалов, аттракционов "Дом страха", "Пират", "Мир сокровищ", прогулка на пароходе "Мирвари".

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