Джейхун Байрамов о приеме в подготовительные группы школ в Азербайджане
7 июня 2018 12:30 247
Со следующего года прием в подготовительные группы школ в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе будет проводиться в электронной форме.
Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая в четверг на третьей Международной научно-образовательной конференции, проходящей в Университете ADA, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, прием в первые классы школ на вышеуказанных территориях на этот учебный год проводится в электронной форме.
Министр добавил, что за последние четыре года уровень охвата дошкольной подготовки доведен с 24 до 65 процентов.
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