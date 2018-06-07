Джейхун Байрамов о приеме в подготовительные группы школ в Азербайджане

Со следующего года прием в подготовительные группы школ в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе будет проводиться в электронной форме.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая в четверг на третьей Международной научно-образовательной конференции, проходящей в Университете ADA, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, прием в первые классы школ на вышеуказанных территориях на этот учебный год проводится в электронной форме.

Министр добавил, что за последние четыре года уровень охвата дошкольной подготовки доведен с 24 до 65 процентов.

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