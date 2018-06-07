В Баку обсуждают вопросы стратегического планирования образования - ФОТО

В четверг в Университете АDА при поддержке бакинского представительства ЕС состоялась церемония открытия Международной научно-образовательной конференции, посвященной вопросам стратегического планирования образования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятии, проректор Университета Вафа Каздал отметила, что деятельность в сфере образования не сразу приводит к успехам, и для этого нужно время.

По ее словам, участники конференции ознакомятся с передовым международным опытом в сфере образования, а также проведут обсуждения по четырем направлениям в связи с Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджане. Своим мнением в ходе обсуждений поделятся национальные и зарубежные эксперты.

Министр образования Джейхун Байрамов, выступая на мероприятии, отметил большую важность проведения такой конференции в Университете АDА, являющемся одним из передовых университетов страны.

Он напомнил, что с принятия Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане прошло около пяти лет. "За это время была проведена большая работа, и достигнуты успехи, ведется активная работа по подготовке профессиональных кадров, в сфере высшего образования и начального профессионального образования предприняты некоторые изменения. За последние несколько лет число поступивших в вузы студентов выросло на 12 процентов, или на четыре тысячи человек", - сказал министр.

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде отметила, что следующий год будет иметь очень большое значение для системы образования. "В следующем году, наряду с учащимися 9-х классов, выпускные экзамены по новым программам будут сдавать и учащиеся 11-х классов", - сказала она.

Затем участники ознакомились с видеообращением профессора Оксфордского университета Дэвида Брикса.

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