В Италии обнаружено тело утонувшего в озере азербайджанского студента

В Италии обнаружено тело азербайджанского студента, утонувшего в озере.

Об этом АПА сказал Рафиг Бабаев, отец Э.Бабаева, утонувшего в озере недалеко от Рима, передает Day.Az.

"Тело моего сына Эльнура Бабаева было обнаружено 18 июня около 18.00 по местному времени", - сказал отец погибшего.

Находящийся сейчас в Италии Р.Бабаев сообщил, что поиски тела активно велись в течение последних 3 дней: "К поискам был привлечен специальный корабль. Затем тело было обнаружено на глубине 80-90 метров. Оно было извлечено при помощи специального снаряжения. Тело было невозможно опознать, и оно было доставлено в морг для проведения экспертизы. Сегодня в 12.00 по местному времени будет выдано заключение экспертизы. Затем при поддержке посольства будут оформлены документы для доставки тела в Азербайджан. Это произойдет 22-23 июня".

Отметим, студент факультета политологии Римского университета 29-летний Эльнур Бабаев утонул в озере Альбано в городе Кастель-Гандольфо.

Он был единственным ребенком в семье.

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