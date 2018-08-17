Один из въездов на бакинский бульвар стал платным

Плата за въезд на территорию Приморского бульвара со стороны Баилова составляет 1 манат, и этот вопрос полностью входит в полномочия Управления Приморского бульвара.

Об этом Qafqazinfo сообщил глава пресс-службы Управления Назим Меджидов, передает Day.Az.

"Протяженность Приморского бульвара составляет 16 километров. Как вы знаете, везде вход на бульвар бесплатный. Только в стороне Баилова, небольшой участок около Дворца водных видов спорта был огорожен шлагбаумами, и плата за въезд на территорию бульвара составляет 1 манат. Эта мера была принята после жалоб местных жителей, так как раньше тут часто устраивались автогонки, молодые люди часами сидели в машинах и совершали непристойные действия, что причиняло дискомфорт отдыхающим на бульваре жителям города. Хоть некоторым и не нравится, что въезд на бульвар в этой части стал платным, это решение по вышеуказанным причинам было положительно встречено сотнями жителей", - сказал Меджидов.

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