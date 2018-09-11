На Каспии произошло землетрясение

11 сентября 2018 11:47

В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зафиксировано в 04:59 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки не ощущались.

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