На Каспии произошло землетрясение
11 сентября 2018 11:47 132
В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зафиксировано в 04:59 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки не ощущались.
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