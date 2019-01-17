Университет “ADA” и Агентство по развитию МСБ подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО

17 января 2019 11:30

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Университет "ADA" подписали меморандум взаимопонимания о сотрудничестве. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и проректор Университета "ADA" Фариз Исмаилзаде.

Согласно документу, сотрудничество Агентства и университета предусматривает поощрение предпринимательской деятельности среди молодежи, с той целью, что малый и средний бизнес (МСБ) будут пользоваться учебно-инновационной инфраструктурой университета, в сферах использования исследовательских работ университета в МСБ, координации взаимной деятельности МСБ и стартапов с университетом для поощрения инновационного предпринимательства, разработки современных учебных программ, учебников и методических пособий по специальностям в соответствии с требованиями МСБ, прохождения производственной практики бакалавров и магистров университета в частном секторе и др.

Отметим, что наряду с государственными структурами, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса расширяет связи и с различными вузами.

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