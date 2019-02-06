Представители "Азеришыг" посетили зону землетрясения

Группа ответственных работников ОАО "Азеришыг" побывала после землетрясения в Шамахинском районе.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По его словам, в Шамахинском районе также создан запас необходимых материалов.

"Цель - оперативно вмешаться в ситуацию, которая может возникнуть в связи с энергообеспечением на территориях, где произошло землетрясение. В настоящее время осуществляется бесперебойное энергоснабжение населения Шамахи и других районов, где произошло землетрясение", - добавил Мустафаев.

В случае необходимости замены опор и кабелей работа будет проведена оперативно, сказал он.

"Также в настоящий момент проводится осмотр линий электропередачи, пришедших в аварийное состояние в результате землетрясения", - сказал глава пресс-службы ОАО.

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