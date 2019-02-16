Азербайджанцы и чеченцы встретились в Москве - ВИДЕО
В Москве для обсуждения и урегулирования недавно вспыхнувшего конфликта встретились представители чеченцев и проживающих в России азербайджанцев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Baku.ws, после конфликта между проживающими в России азербайджанцами и чеченцами с целью урегулирования конфликта в столице России встретились представители обеих сторон.
Встреча прошла в более чем дружеской обстановке, за кружкой чая.
Выступившие в ходе встречи представители сторон отметили, что между двумя народами исторически сложились дружественные отношения. Даже несмотря на то, что в настоящее время народы живут в границах двух разных государств, они породнились и имеют общую историю, традиции и обычаи. На протяжении истории азербайджанский и чеченский народы в трудные минуты всегда поддерживали, оказывали друг другу посильную помощь.
Также стороны призвали азербайджанцев и чеченцев не поддаваться на провокации в Сети, быть терпеливыми и уважать друг друга, не придавать бытовому конфликту межнациональный характер.
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