Азербайджанцы и чеченцы встретились в Москве - ВИДЕО

В Москве для обсуждения и урегулирования недавно вспыхнувшего конфликта встретились представители чеченцев и проживающих в России азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Baku.ws, после конфликта между проживающими в России азербайджанцами и чеченцами с целью урегулирования конфликта в столице России встретились представители обеих сторон.

Встреча прошла в более чем дружеской обстановке, за кружкой чая.

Выступившие в ходе встречи представители сторон отметили, что между двумя народами исторически сложились дружественные отношения. Даже несмотря на то, что в настоящее время народы живут в границах двух разных государств, они породнились и имеют общую историю, традиции и обычаи. На протяжении истории азербайджанский и чеченский народы в трудные минуты всегда поддерживали, оказывали друг другу посильную помощь.

Также стороны призвали азербайджанцев и чеченцев не поддаваться на провокации в Сети, быть терпеливыми и уважать друг друга, не придавать бытовому конфликту межнациональный характер.

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