Азербайджанские и чеченские аксакалы встретились в Москве - ФОТО
19 февраля 2019 16:27 426
В Москве в отеле "Президент-Отель" проходит встреча азербайджанских и чеченских аксакалов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на встрече присутствуют посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, сотрудники дипкорпуса, представители азербайджанской диаспоры и постоянный представитель Чеченской Республики в Москве Бекхан Таймазаханов.
На встрече обсуждается произошедший в Москве инцидент между азербайджанцами и чеченцами.
Отметим, что 14 февраля в Москве в принадлежащем азербайджанцу Яшару Алиеву кафе "Neolit" между азербайджанцами и чеченцами произошла массовая драка.
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