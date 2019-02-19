В Москве в отеле "Президент-Отель" проходит встреча азербайджанских и чеченских аксакалов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на встрече присутствуют посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, сотрудники дипкорпуса, представители азербайджанской диаспоры и постоянный представитель Чеченской Республики в Москве Бекхан Таймазаханов.

На встрече обсуждается произошедший в Москве инцидент между азербайджанцами и чеченцами.

Отметим, что 14 февраля в Москве в принадлежащем азербайджанцу Яшару Алиеву кафе "Neolit" между азербайджанцами и чеченцами произошла массовая драка.

Есть погибшие и раненые.