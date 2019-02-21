ФСБ допросила в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке возле кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил в четверг его адвокат Шамиль Яндарбаев.

"Следователи ФСБ допрашивали его всю ночь в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка в террористическую деятельность")", - сказал Яндарбаев, отметив, что его подзащитный отрицает подозрения на свой счет.

Адвокат уточнил, что Мирзеханову вменяются преступления, которые относятся к периоду с 2014 года по настоящее время. "Якобы наш подзащитный кого-то вербовал и склонял уехать в Сирию", - подчеркнул Яндарбаев.

По его словам, следствие планирует в четверг просить Мещанский суд Москвы избрать Мирзеханову меру пресечения в виде заключения под стражу. Только по одной из инкриминируемых статей ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мирзеханов был задержан в минувшее воскресенье по делу о массовой драке у кафе "Неолит". Кузьминский суд Москвы в понедельник отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании Мирзеханову меры пресечения в виде заключения под стражу и продлил ему срок задержания на 72 часа. В среду инстанция вернула следователю ходатайство, которое так и не было рассмотрено.

Драка у кафе произошла 14 февраля, в результате был госпитализирован один человек. По подозрению в причастности к инциденту полицейские задержали более 20 человек, в основном выходцев с Северного Кавказа. Один из фигурантов дела арестован, один помещен под домашний арест, еще двух задержанных освободили.