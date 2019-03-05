Чеченец, известный в интернете как "Мансур Старый", принес извинения азербайджанцам за грубые выражения в их адрес. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, соответствующее видео размещено в Youtube.

В своем выступлении он отметил, что сожалеет о содеянном и сказанных им словах.

По его словам, оскорбления были высказаны в гневе, о чем он просит прощения.

"Это была армянская провокация, на которую поддались некоторые люди, в том числе и я. За это я приношу глубочайшие извинения и прощу прошения у всего азербайджанского народа. Это был постыдный поступок", - сказал Мансур Старый.

Он отметил, что чеченский и азербайджанский народы связывают братские связи и близость.

Ранее в Москве вооруженные чеченцы напали на кафе азербайджанцев, в результате пострадали 10 человек.

После чего в российской столице прошла конференция азербайджанских и чеченских старейшин с участием посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу для улаживания конфликта.

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