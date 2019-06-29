В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно данным Центра, в 10:56 были зарегистрированы толчки в азербайджанском секторе Каспийского моря на глубине 54 километров.

Магнитуда землетрясения составила 3,4.

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