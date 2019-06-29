https://news.day.az/society/1133535.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно данным Центра, в 10:56 были зарегистрированы толчки в азербайджанском секторе Каспийского моря на глубине 54 километров.
Магнитуда землетрясения составила 3,4.
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